В Сургуте закрыли суд над бывшим первым вице-губернатором Шипиловым

Судебный процесс по делу бывшего первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова продолжится в закрытом режиме.

Сторона обвинения продолжает представлять письменные доказательства по делу. Сегодня, 10 февраля, гособвинение заявило ходатайство о продолжении судебного заседания в закрытом режиме до окончания представления доказательств стороной обвинения.

Прошение признано обоснованным, так как надо сохранить тайну предварительного следствия, поскольку следствие в отношении различных людей не завершено. Уголовное дело Шипилова на время представления стороной обвинения доказательств будет рассматриваться в закрытом режиме, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

Ранее стало известно, что Шипилову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2023-24 гг. первый замгубернатора получил не менее 7,5 млн руб. за "действия в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании". Речь идёт о том, что Шипилов якобы дал указание одному из мэров помочь переходу многоквартирных домов на обслуживание в указанную УК. Также политик якобы обещал общее покровительство работе компании. Политик был первым замом прежней главы автономии Натальи Комаровой.