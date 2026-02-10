В Сургуте закрыли суд над бывшим первым вице-губернатором Шипиловым

10 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.ru

В Сургуте закрыли суд над бывшим первым вице-губернатором Шипиловым

Судебный процесс по делу бывшего первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова продолжится в закрытом режиме.

Сторона обвинения продолжает представлять письменные доказательства по делу. Сегодня, 10 февраля, гособвинение заявило ходатайство о продолжении судебного заседания в закрытом режиме до окончания представления доказательств стороной обвинения.

Прошение признано обоснованным, так как надо сохранить тайну предварительного следствия, поскольку следствие в отношении различных людей не завершено. Уголовное дело Шипилова на время представления стороной обвинения доказательств будет рассматриваться в закрытом режиме, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

Ранее стало известно, что Шипилову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2023-24 гг. первый замгубернатора получил не менее 7,5 млн руб. за "действия в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании". Речь идёт о том, что Шипилов якобы дал указание одному из мэров помочь переходу многоквартирных домов на обслуживание в указанную УК. Также политик якобы обещал общее покровительство работе компании. Политик был первым замом прежней главы автономии Натальи Комаровой.

Теги: Алексей Шипилов, суд, закрытый процесс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.12.2025 14:55 Мск Шипилова отправили отбывать домашнее заключение из Ханты-Мансийска в Сургут
Ранее 12.11.2025 08:30 Мск Продлён домашний арест бывшего первого замглавы Югры Шипилова
Ранее 10.11.2025 20:54 Мск Назначена дата судебного заседания по делу экс-первого вице-губернатора Югры Шипилова
Ранее 07.11.2025 13:20 Мск В суд Сургута поступил 21 том уголовного дела экс-первого вице-губернатора Шипилова
Ранее 31.10.2025 09:20 Мск Прокуратура направила в суд уголовное дело экс-заместителя губернатора Югры Шипилова
Ранее 22.09.2025 16:05 Мск Шипилова отпустят из СИЗО
Ранее 05.09.2025 08:35 Мск Бывший замгубернатора Югры останется под арестом до середины ноября
Ранее 17.07.2025 10:54 Мск В деле бывшего замгубернатора Югры Алексея Шипилова появились новые обстоятельства
Ранее 10.07.2025 19:47 Мск Суд оставил в СИЗО экс-замгубернатора ХМАО-Югры
Ранее 16.05.2025 13:24 Мск Экс-замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов не смог обжаловать арест
Ранее 03.03.2025 13:30 Мск Экс-замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов этапирован в СИЗО Тюмени
Ранее 15.02.2025 11:35 Мск Арестован бывший первый замгубернатора Югры Шипилов
Ранее 14.02.2025 20:54 Мск Бывший первый заместитель губернатора Югры задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети