Telegram блокирует сотни тысяч сообществ

Telegram с начала ноября ограничил доступ к более чем 707 тысячам групп и каналов. Среди них - 2963 сообщества, связанные с терроризмом.

Темпы блокировок заметно выросли. Только за минувшие выходные платформа закрыла 166 614 сообществ. В субботу впервые с 3 ноября число отключенных групп и каналов превысило 100 тысяч - их оказалось 104 039. В воскресенье заблокировали еще 62 575 ресурсов. Всего с начала месяца Telegram деактивировал 707 970 сообществ.

В компании рассказали, как работает модерация. С 2015 года команда опирается на жалобы пользователей и проактивный мониторинг с помощью алгоритмов машинного обучения. В начале 2024 года систему усилили новыми инструментами на базе искусственного интеллекта - они помогают эффективнее выявлять нарушения.

Ранее сообщалось, что судебные приставы хотят принудительно взыскать с Telegram 8,5 млн рублей - общий долг мессенджера уже превысил 45,1 млн рублей. При этом претензии властей не только финансовые.