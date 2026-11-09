МИД: Россия исходит из того, что санкции введены надолго

МИД РФ на данном этапе исходит из того, что санкции ЕС и США в отношении России введены надолго. Об этом заявил замглавы министерства Александр Панкин.

По его словам, Москва пока не видит серьезных предпосылок для отмены рестрикций.

"Поэтому будем продолжать выстраивать взаимодействие с внешнеторговыми партнерами таким образом, чтобы они не были подвержены негативному влиянию западных рестрикций", - сказал ТАСС Панкин.

В октябре сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который возглавляет спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, ведущий переговоры с США. Также сообщалось, что Соединенные Штаты могут снять санкции с кораблей "теневого флота" России после их перепродажи.