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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бывшего замглавы свердловского Минстроя отправили в колонию на 9 лет

В Екатеринбурге вынесен приговор экс-замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игорю Дубровину и бывшему директору ООО "Омега-Строй" Вадиму Пономареву. Суд признал их виновными в мошенничестве и отправил в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, расследование показало, что в 2015-2016 годах Дубровин с Пономаревым похитили десятки миллионов рублей при исполнении госконтракта на строительство жилых домов в Орске.

"Используя служебное положение и контроль над ООО "Омега‑Строй", фигуранты добились победы компании в закрытой закупочной процедуре, заключили договор и под видом обоснования расходов получили в качестве аванса денежные средства в размере 63 млн рублей. Для имитации работ ими оформлялись фиктивные договоры с подконтрольными организациями, а перечисленные средства участники группы использовали по своему усмотрению", - говорится в материалах уголовного дела.

Академический районный суд Екатеринбурга признал обоих виновными в мошенничестве и назначил Дубровину 9 лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Пономарев получил 6 лет колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей. Кроме того, с них взыскан материальный ущерб в размере 63 млн рублей.

Напомним, что изначально дело бывшего замглавы свердловского Минстроя должны были рассматривать в Москве.

Теги: Дубровин, мошенничество, суд


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