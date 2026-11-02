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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Арестованный за взятки Васильев покинул должность замдиректора потребительского рынка Екатеринбурга

Сергей Васильев покинул пост замдиректора департамента потребительского рынка и услуг мэрии Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Васильев уволился по собственному желанию после визита правоохранителей.

В начале октября силовики нагрянули в мэрию уральской столицы в рамках уголовного дела о мошенничестве в сфере нестационарных торговых объектов (НТО). Сообщалось, что пришли к замдиректора департамента потребительского рынка Сергею Васильеву. В мэрии подтверждали, что Васильев действительно общался с правоохранителями.

17 октября суд арестовал Васильева по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, чиновник получил через посредников незаконное денежное вознаграждение. Расследование показало, что деньги передавались за решение вопроса о переносе сноса нестационарного торгового объекта на улице Билимбаевская, а также его узаконивание.

Теги: Екатеринбург, Васильев, мэрия, увольнение


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