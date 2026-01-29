29 Января 2026
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Baza: Причиной массового отравления детей под Тюменью могло стать зараженное куриное мясо

Причиной массового отравления детей под Тюменью могло стать зараженное куриное мясо.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что заболевшие - ученики Онохинской средней общеобразовательной школы. Специалисты ведомства направились в учреждение, чтобы отобрать пробы. Однако, по данным "Базы", среди заболевших есть целые семьи, а также в больницу обращались дети, которые не питались в школе. Директор школы заявил, что вряд ли очаг распространения болезни находится в стенах учебного заведения.

Напомним, в ноябре на одной из птицефабрик региона выявили очаг заболевания птиц. В компании заявляли о снятии с продажи испорченной продукции. Жители Онохино предполагают, что возможно, часть продукции, якобы все же попала в продажу.

Как сообщало Накануне.RU ранее стало известно, что от острой кишечной инфекции пострадали 116 детей, один из них госпитализирован. Роспотребнадзор начал расследование. К проверке подключились прокуратура и следственный комитет.

Теги: острая кишечная инфекция, дети, Онохино, следком


