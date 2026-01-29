Депутат Буцкая призвала продавать оральные контрацептивы только по рецепту

Оральные контрацептивы должны продаваться только по рецепту, а не по желанию. К этому призвала зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая на круглом столе в Госдуме, посвященном обсуждению проблемы абортов.

Она обратила внимание на официальную статистику абортов, которая снижается, но уменьшается и количество женщин репродуктивного возраста, поэтому чем меньше женщин, тем меньше абортов. Другая проблема - оральные контрацептивы. Ежегодно их получают до трех миллионов женщин. Врачи назначают их для лечения менструальной дисфункции, но все знают, что это не так. И эти препараты должны продаваться по рецепту как антибиотики. А сейчас их можно купить просто по желанию.

Буцкая озвучила еще одну цифру: за два с половиной месяца 2024 года в России было продано 4 млн тестов на беременность - огромное число. За год получается почти 20 млн. Хотя некоторые женщины могут покупать тест часто, все равно это громадное количество по сравнению с рождаемостью, которая составляет всего 1,2 млн рождений в год.

В прошлом году она заявила, что оральные контрацептивы используются необоснованно часто, нанося вред репродуктивному здоровью женщин. По ее данным, использование этих препаратов достигает 92% в отдельных регионах. А по данным исследования PrIndex за 2024 год, врачами было выписано свыше 2 млн рецептов, из них 66% - это использование комбинированных контрацептивов не по показанию.

В Госдуме обсуждается вопрос о запрете склонения к аборту на федеральном уровне. Председатель Комитета Нина Останина категорически не согласна с тем, что нужно ограничивать аборты. Такие законы могут привести к проблемам внутри семьи и внешнему вмешательству в семейную жизнь, считает она. Правильнее убеждать женщину в счастье быть матерью.

Патриарх Кирилл накануне призвал принять такой закон. Многие депутаты также открыто поддерживают инициативу.

В России с 1956 года, когда аборты были второй раз полностью разрешены, было убито более 210 млн детей, или полтора населения страны.