В Минздраве предупредили о рисках гормональной контрацепции

Огромной проблемой для демографии страны является массовое бесплодие или трудности с зачатием, вызванные длительным приемом гормональных контрацептивов. Женщины годами живут в сожительстве, меняют половых партнеров, глотают противозачаточные таблетки. А потом, когда хотят родить ребенка, многие уже не могут. Об этом заявил главный неонатолог Минздрава, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета профессор Дмитрий Иванов.

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Он отметил, что раньше в детях воспитывали целомудрие, а сейчас - раннюю половую жизнь. К тому времени, когда женщина захочет иметь ребенка, проходит много лет половой жизни, и она успевает получить болезни. Пока еще не все ученые готовы говорить, что за это время ее гормональный фон может полностью измениться, но такая опасность есть.

"Получается, что проблема даже не столько медицинская, сколько духовная. И нашему обществу предстоит ее осознать", - сказал врач.

Об этой проблеме много лет говорит главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. По его данным, почти 80% рожениц имеют проблемы со здоровьем. Он связывает это во многом с ранним началом половой жизни и длительным ее сроком без желания родить. В итоге большинство родов требуют высококвалифицированной медицинской помощи, хотя роды - это естественный процесс. Но сегодня все больше родов с патологиями.