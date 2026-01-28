Возобновлено расследование дела сестер Хачатурян об убийстве отца

Возобновлено расследование в отношении сестер Хачатурян по делу об убийстве их отца Михаила Хачатуряна.

Как сообщил РИА Новости представитель семьи убитого Георгий Чугуашвили, проводятся следственные действия, сестрам будут вменять то, что и вменяли ранее – убийство.

"Мы оспариваем мотив убийства, они указывают, что он якобы их насиловал, мы отказываемся в это верить, доказательств в материалах дела нет", - сказал Чугуашвили.

В прошлом году Бутырский районный суд Москвы признал Михаила Хачатуряна виновным в сексуальном насилии над собственными дочерями, умышленном причинении тяжелого вреда их здоровью, распространении порнографии.

В июле 2018 года в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это длительными издевательствами со стороны отца.

В марте 2021 года СК официально уведомил о заведении уголовного дела против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей. В 2022 году следствие по делу Хачатуряна было возобновлено. Источник заявлял, что обвинение мужчине было ужесточено в связи с выявленными фактами распространения Хачатуряном порнографических материалов с участием дочерей.

Ранее защитники выражали надежду, что получение статуса потерпевших по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны их отца поможет девушкам избежать уголовного преследования за его убийство.