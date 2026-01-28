28 Января 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Бывшего главного нарколога РФ Брюна освободили от отбытия наказания

Суд освободил от отбытия наказания в колонии бывшего главного нарколога РФ Евгения Брюна, осужденного на семь лет лишения свободы.

Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, Брюна освободили в связи с заболеванием, не совместимым с нахождением в местах лишения свободы.

В октябре 2024 года Брюна приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищении более 138 млн рублей. Его также лишили права работать в государственных органах на 2,5 года и назначили штраф в размере 850 тыс. рублей.

Врача задержали в августе 2022 года. Суд отправил его и подельников под домашний арест. Их обвиняли в закупках тест-систем "Московского НПЦ наркологии ДЗМ" по завышенным ценам.

Теги: евгений брюн, наказание, заболевание


