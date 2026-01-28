28 Января 2026
Политика Центральный ФО В России Москва Московская область
Фото: Накануне.RU

Владелец пекарни "Машенька" еще не принял предложение о совместной работе с ЛДПР

Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов пока не принял предложение о совместной работе с ЛДПР.

Он подтвердил факт встречи с делегацией либерал-демократов, в которую вошел депутат Государственной думы Валерий Селезнев. Бизнесмен ждет от помощников Селезнева конкретики: какими "компетенциями и полномочиями" он будет пользоваться в совете. Только ознакомившись с этими деталями, предприниматель будет готов принять окончательное решение. "Сказать: "Да, я в рядах ЛДПР",— я пока не могу. Могу сказать сейчас: "Да". А потом мне скажут, что я пять дней в неделю должен быть там-то и там-то и отвечать на звонки", - заявил Максимов.

Ранее ЛДПР заявила, что владелец пекарни продолжит защищать малый бизнес "в рядах" партии, сообщает "Коммерсант".

До этого сообщалось, что Максимов, которому обещал помощь президент Владимир Путин, доволен предложениями министерства экономического развития России. Речь идёт о предложениях ввести переходный период, чтобы бизнес мог воспользоваться льготами по налогам. Пекарне же, чтобы получить льготы, предложено повысить зарплаты, либо сменить ОКВЭД.

Теги: ЛДПР, пекарня, бизнес


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

