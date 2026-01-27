О невыполненных обещаниях Пумпянского по финансированию УрФУ рассказали на федеральном канале

Ситуация с невыполненным обещанием уральского бизнесмена Дмитрия Пумпянского оснастить новый кампус УрФУ перешла с регионального на федеральный уровень. На канале "Россия 1" вышел сюжет о недавней церемонии открытия новых университетских объектов в регионах, где о ранних заверениях олигарха тактично напомнил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что церемония прошла в формате видеосвязи 23 января при участии президента России Владимира Путина. Тогда же Чернышенко отметил, что акционер "Синары" Дмитрий Пумпянский обещал председателю Правительства "осуществить финансирование, оснащение научных лабораторий и помещений кампуса" УрФУ в Екатеринбурге, однако, так и этого и не сделал.

"Рассчитываем, что то, что он обещал, тоже будет выполнено", - добавил вице-премьер.

В ответ на это президент характерно ухмыльнулся, что стало поводом для обсуждения в СМИ. Вскоре за региональными каналами последовал и федеральный, сделав акцент на этой ситуации в своем выпуске. Отреагировал на замечание Чернышенко и российский телеведущий Руслан Осташко. Он напомнил, что именно обещание Пумпянского Михаилу Мишустину в июле 2021 года профинансировать нацпроект "Наука и университеты" на 10 млрд рублей обеспечило ему участок для коммерческого жилья по льготным ценам.

"С тех пор случилось немало: Пумпянский получил из бюджета десятки миллиардов рублей в поддержку своих предприятий ("Синара" и проч). Только в последнее время - около 100 млрд руб. Сняли губернатора Куйвашева, с которым у Пумпянского очень неплохие отношения. Арестовали некоторых чиновников, с которыми дружил олигарх. Идут обыски и изъятия у выдвиженца Пумпянского - бывшего ректора, а ныне президента УрФУ Кокшарова. Не изменилось только одно: новый УНЦ так и не построен. Причина - Пумпянский не дал денег, как обещал, подписав соответствующее соглашение. И таким образом поставил рекорд для отечественного бизнеса, умудрившись два раза обвести излишне доверчивое государство вокруг пальца: отказался выполнять свои обязательства по финансированию УНЦ, хотя получил под эти цели дешевую землю и построил на ней коммерческое жилье, которое только растет в цене", - написал Осташко в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что, вероятно, президенту доложили о ситуации раньше, поскольку подобные заявления вряд ли озвучиваются без предварительного согласования на мероприятиях такого уровня.