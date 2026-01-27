О невыполненных обещаниях Пумпянского по финансированию УрФУ рассказали на федеральном канале

27 Января 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Свердловская область
Фото: Накануне.RU

О невыполненных обещаниях Пумпянского по финансированию УрФУ рассказали на федеральном канале

Ситуация с невыполненным обещанием уральского бизнесмена Дмитрия Пумпянского оснастить новый кампус УрФУ перешла с регионального на федеральный уровень. На канале "Россия 1" вышел сюжет о недавней церемонии открытия новых университетских объектов в регионах, где о ранних заверениях олигарха тактично напомнил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Напомним, что церемония прошла в формате видеосвязи 23 января при участии президента России Владимира Путина. Тогда же Чернышенко отметил, что акционер "Синары" Дмитрий Пумпянский обещал председателю Правительства "осуществить финансирование, оснащение научных лабораторий и помещений кампуса" УрФУ в Екатеринбурге, однако, так и этого и не сделал.

"Рассчитываем, что то, что он обещал, тоже будет выполнено", - добавил вице-премьер.

В ответ на это президент характерно ухмыльнулся, что стало поводом для обсуждения в СМИ. Вскоре за региональными каналами последовал и федеральный, сделав акцент на этой ситуации в своем выпуске. Отреагировал на замечание Чернышенко и российский телеведущий Руслан Осташко. Он напомнил, что именно обещание Пумпянского Михаилу Мишустину в июле 2021 года профинансировать нацпроект "Наука и университеты" на 10 млрд рублей обеспечило ему участок для коммерческого жилья по льготным ценам.

"С тех пор случилось немало: Пумпянский получил из бюджета десятки миллиардов рублей в поддержку своих предприятий ("Синара" и проч). Только в последнее время - около 100 млрд руб. Сняли губернатора Куйвашева, с которым у Пумпянского очень неплохие отношения. Арестовали некоторых чиновников, с которыми дружил олигарх. Идут обыски и изъятия у выдвиженца Пумпянского - бывшего ректора, а ныне президента УрФУ Кокшарова. Не изменилось только одно: новый УНЦ так и не построен. Причина - Пумпянский не дал денег, как обещал, подписав соответствующее соглашение. И таким образом поставил рекорд для отечественного бизнеса, умудрившись два раза обвести излишне доверчивое государство вокруг пальца: отказался выполнять свои обязательства по финансированию УНЦ, хотя получил под эти цели дешевую землю и построил на ней коммерческое жилье, которое только растет в цене", - написал Осташко в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что, вероятно, президенту доложили о ситуации раньше, поскольку подобные заявления вряд ли озвучиваются без предварительного согласования на мероприятиях такого уровня.

