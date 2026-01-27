Москалькова: Россия и Украина договариваются о числе пленных для нового обмена

Россия и Украина ведут активный диалог о новом обмене пленными, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня ведется активный диалог по числу лиц, которые будут включены в обмен и по организационным вопросам", - цитирует ее ТАСС.

Москалькова выразила надежду, что в ближайшее время обмен состоится.

В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать относительно планов Киева разблокировать обмены пленными с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что в результате обмена военнопленными с каждой стороны смогли вернуться домой почти 2,5 тыс. человек.