Песков отреагировал на планы Украины разблокировать обмен пленными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать относительно планов Киева разблокировать обмены пленными с Россией.

"Сейчас мне по этому сюжету нечего вам сообщить", - цитирует Пескова ТАСС.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах с РФ, сообщил, что находится в Стамбуле "для новых встреч по вопросу обменов пленными".

В августе помощник президента России Владимир Мединский заявил, что, видимо, "обменный фонд" Украины приближается к "нулю". "Это хорошо. У нас же еще – тысячи пленных ВСУ", - добавил он.