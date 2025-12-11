Потери ВСУ перевалили за миллион человек – Лавров

Потери ВСУ за время конфликта на Украине перевалили за миллион человек, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе, посвященном российско-украинскому конфликту. Дипломат сослался на "многочисленные независимые оценки".

По его словам, Россия передала Украине более 11 тыс. тел военнослужащих, взамен получила 201 тело. Лавров не уточнил период этих обменов. Он добавил, что в результате обмена военнопленными с каждой стороны "смогли вернуться домой" почти 2,5 тыс. человек.