Процесс по делу Шыхлински в Екатеринбурге закрыли из-за угроз потерпевшему

Процесс по делу экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и его предполагаемых подельников закрыли от СМИ.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, на этом настоял потерпевший Шеринов, заявив, что ему поступают угрозы со стороны обвиняемых и их родственников. В связи с этим он попросил закрыть заседание. На этом же настояла и прокуратура.

"До сих пор продолжаются угрозы со стороны подсудимого и его родственников. Угрозы расправиться со мной, убить. 15 января, когда мы заходили в зал суда, когда был перерыв, подсудимый Бакир Сафаров пригрозил мне, адвокаты все сразу к нему побежали, сказали "не надо такого говорить", - заявил в суде Шеринов.

Адвокаты же выступили против, заявив, что реплика в его сторону со стороны Сафарова была на азербайджанском языке, а потому юристы не могут знать точно, что сказал их подзащитный, как и подтвердить, что это были угрозы. К тому же 15 января Шеринов не заявил об угрозах, что может свидетельствовать о том, что он уже после якобы решил оклеветать подсудимых.

Шеринов же продолжил настаивать на своем. В результате судья принял решение закрыть заседание от СМИ.

Напомним, 15 января в Кировском районном суде Екатеринбурга стартовал процесс по делу экс-главы местной азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство группой лиц из корыстных побуждений или по найму". По этой же статье проходят Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир Сафаровы и Шуджаяддин Раджабов. Сына Шахина Шыхлински Мутвалы обвиняют по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" из-за того, что он во время задержания на автомобиле наехал на оперативника.

Сообщалось, что процесс будет проходить с участием присяжных.