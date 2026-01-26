Банки просят не ограничивать срок действия платежных карт

Российские банки просят не наделять Центробанк правом ограничивать срок действия платежных карт, поскольку это может привести к полной блокировке карт Visa и Mastercard.

Эксперты считают, что в стране действует до 100 млн карт международных платежных систем. Регулятор в ближайшей перспективе этим правом не пользоваться, но и отказываться полностью не планирует. ЦБ РФ указывает, что чем дольше человек пользуется картой с истекшим сроком действия, тем выше вероятность того, что мошенники могут завладеть ее реквизитами.

По словам специалистов, после истечения срока действия карта не становится менее защищенной, а применение проектируемой меры приведет к росту расходов банков и может вызвать ускорение перехода на альтернативные способы платежей — СБП, QR-коды и другие, сообщает "Коммерсант".

При этом карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе (с некоторыми исключениями). Клиенты банков сами смогут принимать решение о замене просроченных карт.