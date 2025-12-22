РФ и Таиланд продвинулись в вопросе запуска карты «Мир»

Запуск российской платежной карты "Мир" в Таиланде может получить новое, стратегическое измерение.

Финансовые ведомства двух стран обсуждают ее внедрение не только для удобства туристов, но и как инструмент для роста взаимной торговли и инвестиций. Посольство Таиланда в РФ заявило, что сторонам предстоит проработать технические и правовые аспекты. В российском диппредставительстве в Бангкоке добавили, что вопросы расчетов в национальных валютах и с помощью "Мира" активно обсуждались на первом российско-таиландском инвестфоруме на Пхукете.

Окончательные решения находятся в компетенции профильных финансовых структур. Аналитики считают такой шаг логичным и своевременным, способным качественно укрепить торгово-экономическое партнерство. Популярность Таиланда у россиян только подтверждает потенциал проекта: с начала года страна приняла 1,63 млн российских туристов, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что банковские карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе (с некоторыми исключениями). Клиенты банков сами смогут принимать решение о замене просроченных карт, решение принято на заседании совета участников и пользователей платежного рынка при Национальной системе платежных карт (НСПК).