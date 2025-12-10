Карты "Мир" с истекшим сроком продолжат работать на постоянной основе

Банковские карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе (с некоторыми исключениями). Клиенты банков сами смогут принимать решение о замене просроченных карт, решение принято на заседании совета участников и пользователей платежного рынка при Национальной системе платежных карт (НСПК).

Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин напомнил, что продление срока действия карт "Мир" изначально было связано с "внешними факторами": в пандемию люди не могли посещать банки, и система продолжила работать дальше, "показав эффективность в сложившихся условиях".

"Это была вынужденная мера, однако уже тогда НСПК и банки смогли разработать технологические решения, которые обеспечивают безопасную и эффективную работу карт "Мир" даже после истечения срока действия. Сегодня продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру", - отметил глава НСПК.

Ограничение по просроченным картам все же будет: с 2030 года обслуживание таких карт в отложенных и офлайн-режимах будет прекращено. Речь идет, например, об оплате проезда в транспорте или покупке товаров на борту самолета – там, где банк не может в режиме реального времени проверить транзакцию.

Также в НСПК отметили, что "несмотря на безопасность самих операций, при утрате карты с истекшим сроком повышаются риски её несанкционированного использования".

НСПК планирует ограничить количество операций в отложенных и офлайн-режимах по картам "Мир" с прошедшим сроком действия до 2,5% к 2028 году, а затем постепенно свести их на нет.

"Нужно понимать, что так или иначе замена "пластика" на новый — это естественный процесс: любая карта со временем изнашивается. К 2030 году части держателей таких карт "Мир", которые проводят операции в отложенном или офлайн режиме, всё же придётся заменить их на новые. Однако постепенный переход позволит обновить карты плавно и без лишних сложностей", - резюмировал Дубынин.