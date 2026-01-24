После новой аварии на котельной в Кушве возбуждено дело. О нем доложат Бастрыкину

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту новой аварии на котельной в уральском городе Кушва. Ситуацией уже заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, вечером 20 января в Кушве вышел из строя котел на котельной "Блочная", после чего теплоснабжающей организацией работа котельной была переключена на резервный котел. Сообщалось, что в 20 многоквартирных домах и 11 домовладениях, технологически присоединенных к котельной, тепло подается с пониженными параметрами, не соответствующими нормативам.

В прокуратуре организовали проверку. Стоит отметить, что это уже вторая авария в системе отопления Кушвы нынешней зимой.

Теперь в обстоятельствах будет разбираться Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность". В соцмедиа, на которые ссылается ведомство, отмечается, что система теплоснабжения в городе изношена и требует ремонта.

На ситуацию обратил внимание Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования данного дела и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, что на Средний Урал пришли аномальные холода, которые будут держаться до конца этой недели.