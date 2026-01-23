Суд арестовал бизнесмена, обвиняемого в хищении денег у Серовского мехзавода

На Среднем Урале суд арестовал обвиняемого в хищении денег у Серовского механического завода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, фигурантом дела о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере является предприниматель Александр Потеряхин. По версии следствия, действуя в составе преступной группы он похитил деньги и причинил ущерб АО "Серовский механический завод" на сумму более 1 млн рублей.

Серовский районный суд заключил Потеряхина под стражу. В СИЗО бизнесмен будет находиться до 28 февраля 2026 года включительно.

Напомним, в прошлом году Свердловский областной суд изменил меру пресечения бывшим топ-менеджерам Серовского мехзавода Сергею Минибаеву и Сергею Гусманову, которые также фигурируют в уголовном деле. Вместо домашнего ареста их отправили в СИЗО.