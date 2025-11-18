18 Ноября 2025
в россии
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бывшим топ-менеджерам Серовского мехзавода заменили домашний арест на СИЗО

Свердловский областной суд изменил меру пресечения бывшим топ-менеджерам Серовского мехзавода. Вместо домашнего ареста их отправили в СИЗО до конца года.

Напомним, в начале ноября экс-заместители гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергей Гусманов и Сергей Минибаев были отправлены под домашний арест до 31 декабря 2025 года. Обоим вменяют мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые нанесли ущерб предприятию на сумму более 1 млн рублей.

Следствие настаивало на заключении Гусманова и Минибаева под стражу, однако Серовский районный суд вынес другое решение. Тогда прокуратура обжаловала его в Свердловском областном суде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в итоге постановления Серовского райсуда отменены. Сергею Минибаеву и Сергею Гусманову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО они будут находиться до 30 декабря 2025 года.

Сразу после вынесения нового решения обоих взяли под стражу в зале суда.

Теги: суд, СИЗО, арест, завод, Серов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.11.2025 08:54 Мск Топ-менеджеров свердловского завода, входящего в "Ростех", отправили под домашний арест

