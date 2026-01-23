23 Января 2026
В России Уральский ФО
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Обжалован отказ суда рассмотреть иск к РКН и Минцифры из-за мессенджеров

В Москве обжаловали отказ Таганского районного суда рассмотреть иск частного лица Константина Ларионова и 105 соистцов к Роскомнадзору и Минцифры.

Они требовали признать незаконными действия властей по ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России). Как сообщил в Telegram Ларионов, жалоба официально подана в Московский городской суд. По его словам, Мосгорсуд как апелляционная инстанция не обязан заслушивать устные пояснения истцов, однако подавшие в суд россияне придут на заседание и будут готовы ответить на вопросы, а также изложить свою позицию.

Из апелляции Ларионова следует, что отказавшийся рассмотреть иск суд допустил нарушения, в частности препятствовал истцам в праве узнать и подтвердить их статус по делу, указав их как "неопределенный круг лиц", не известил истцов о ходатайстве ответчика о прекращении производства, а также не направил истцу копию определения о назначении даты и времени подготовки дела к разбирательству. Ларионов отметил, что суд назначил подготовку дела к судебному разбирательству на 14 часов 29 декабря 2025 года, а уже в 14:20 было начато заседание по ходатайству ответчика о прекращении производства.

Он также указал на другие нарушения, допущенные судом, в том числе отсутствие оглашения ходатайства ответчика и отказ в истребовании доказательств. Таким образом, действия суда указывают на пристрастный характер ведения дела, подчеркнул Ларионов.

Ранее Ларионов, называющий себя "независимым политиком, главой штаба кандидатов", отметил, что истцы не намерены "без боя отдавать наши конституционные права".

Теги: РКН, Минцифры, мессенджеры


Ранее 30.12.2025 00:12 Мск Суд в Москве отклонил иск к РКН и Минцифры из-за ограничений звонков в мессенджерах
Ранее 24.12.2025 15:49 Мск Россиянин подал иск к Роскомнадзору из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp*

