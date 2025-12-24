Россиянин подал иск к Роскомнадзору из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp*

Таганский районный суд Москвы рассмотрит иск Константина Ларионова к Роскомнадзору. Мужчина требует признать незаконными и необоснованными действия властей по "частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции. Стоит отметить, что сейчас функция звонков и видеозвонков в упомянутых мессенджерах заблокирована полностью.

Соответчиком по иску выступает Минцифры.

Между тем, власти считают идею с блокировкой звонков удачной и эффективной, о снижении числа мошеннических звонков сообщили даже в Кремле.

23 декабря WhatsApp* выступила с заявлением по поводу действий российских властей. Компания обвинила их в попытке лишить зашифрованной связи 100 миллионов россиян в преддверии новогодних праздников, когда люди общаются с близкими особенно много. Также в WhatsApp* заявили о намерении бороться за российского пользователя.

*принадлежит американской технологической корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией и запрещенной в РФ