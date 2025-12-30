Суд в Москве отклонил иск к РКН и Минцифры из-за ограничений звонков в мессенджерах

Таганский районный суд Москвы отказался рассматривать иск группы граждан к Роскомнадзору и Минцифры, оспаривающий ограничения на звонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит запрещенной в России корпорации Meta).

Суд постановил прекратить производство по делу. Основанием для такого решения стало отсутствие доказательств, что истец — Константин Ларионов — был уполномочен выступать в защиту прав пользователей этих сервисов. Иск, поданный 24 декабря от имени Ларионова и 105 соистцов, суд не принял к рассмотрению по существу.

В своем Telegram-канале Ларионов, называющий себя "независимым политиком, главой штаба кандидатов", отметил, что истцы не намерены "без боя отдавать наши конституционные права", сообщает Forbes.

23 декабря WhatsApp выступила с заявлением по поводу действий российских властей. Компания обвинила их в попытке лишить зашифрованной связи 100 миллионов россиян в преддверии новогодних праздников, когда люди общаются с близкими особенно много. Также в WhatsApp* заявили о намерении бороться за российского пользователя.