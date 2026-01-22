В Первоуральске суд повторно вынес приговор по делу о вымогательстве наркотиков и свиной голове

Первоуральский городской суд повторно вынес приговор Андрею Агалакову и Никите Нилогову, виновным в вымогательстве наркотиков и угрозах в адрес бывшего арендодателя.

Осенью 2023 года потерпевший сдал в аренду на сутки принадлежащую ему квартиру. На следующий день хозяин пришел для ее приемки, но съемщика там не оказалось, зато мужчина нашел внутри мелкие свертки и пакет с наркотиком. Он передал находку сотрудникам правоохранительных органов.

После этого владельцу жилья стали поступать на телефон сообщения с требованием вернуть наркотики и заплатить 5 млн рублей, а также с угрозами ему и его близким. Дымовые шашки, угрожающие записки, преследование, порча имущества - подробнее о том, что пришлось пережить потерпевшему, мы писали ранее. Последней каплей стал гроб с головой свиньи внутри и прикрепленным к ней ножом фото потерпевшего. После этого оба были задержаны полицией.

В октябре 2024 года обоих признали виновными, назначив по 16 лет лишения свободы, однако приговор был отменен вышестоящей инстанцией, а уголовное дело возвращено прокурору Первоуральска для устранения недостатков, допущенных при составлении обвинительного заключения. После устранения нарушений уголовное дело вновь поступило в суд.

Сегодня Первоуральский городской суд повторно признал Андрея Агалакова и Никиту Нилогова виновными по:

ч.4 ст.229 УК РФ "Вымогательство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья";

п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего и его близких, и иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего и его близким, организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере".



Срок все тот же - Агалакову 16 лет 20 дней колонии строгого режима, Нилогову - 16 лет колонии строгого режима. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.