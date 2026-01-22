Сирия может потребовать от России покинуть одну из трёх военных баз

Руководство Сирии может потребовать от России убрать со своей территории российскую военную базу.

Переходное правительство Сирии может попросить российских военных покинуть аэродром в Камышлы, находящийся на севере страны. Это одна из трёх российских военных баз в Сирии. Переговоры об этом могут начаться после ожидающегося перехода провинции Хасеке, где расположен город Камышлы, из-под контроля курдских формирований в юрисдикцию центральных властей, пишет "Ъ".

Ранее СМИ сообщали, что временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве официально потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада для суда по делу о его предполагаемых преступлениях. Асад с членами своей семьи прибыл в Москву в декабре 2024 г. – Россия предоставила им убежище "из соображений гуманитарного характера".