Приставы возбудили новое производство об аресте активов Чубайса

Судебные приставы возбудили новое исполнительное производство об аресте активов бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП 12 января завело на Чубайса исполнительное производство о "наложении ареста" по исполнительному листу, выданному 23 декабря 2025 года Арбитражным судом Москвы.

Кроме того, на Чубайса все еще возбуждено производство от 17 апреля 2025 года о наложении ареста на имущество, которым также занимается ГМУ ФССП.

Напомним, в конце 2025 года по решению Арбитражного суда Москвы, на счета Анатолия Чубайса и еще 12 человек, связанных с "Роснано", наложен обеспечительный арест. Общая сумма, заблокированная на счетах Чубайса, составляет почти 11,9 млрд рублей.

Чубайса и других экс-топ-менеджеров обвиняют в нарушении внутренних актов корпорации и российского законодательства.