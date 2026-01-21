Россияне "вынесли" из банков рекордный объем наличных

Россияне года вывели из банков рекордные за 11 лет 836,3 млрд руб.

Годовой прирост объема наличности достиг 1 трлн руб., причем более 80% этого "перетока" случилась в конце 2025 года. Этот отток средств из банков стал крупнейшим с 2014 года, когда из-за обвала рубля было снято 918,4 млрд.

Эксперты связывают текущую ситуацию не только с традиционными новогодними тратами, но и с более глубокими причинами: резким падением ставок по вкладам, масштабными сбоями интернета и ужесточением контроля за банковскими переводами. Эти факторы вместе подтолкнули граждан к "кэшу" как к более предсказуемому инструменту, сообщает РБК.

То, что рост наличных в обращении подскочил в пять раз, неудивительно и закономерно, заявил член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он считает, что люди просто не доверяют банкам из-за необоснованных блокировок своих счетов.