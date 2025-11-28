В СПЧ возмущены контролем банков за расходами граждан

То, что рост наличных в обращении подскочил в пять раз, неудивительно и закономерно, считает член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Он считает, что люди просто не доверяют банкам из-за необоснованных блокировок своих счетов. Так, недавно "Сбер" заблокировал у его знакомого банковские переводы за попытку отправить 560 рублей на "незнакомый" номер.

"Вы только вдумайтесь: раз номер не знаком банковскому ИИ, они вправе фактически ограничить финансовую сторону жизни любого человека без обоснований и последствий. Я сам был в похожей ситуации, когда у меня попытались получить информацию, куда и на что я трачу свои честно заработанные деньги... Заметьте, это не банки оправдываются перед гражданами, как они допустили массовые утечки персональных данных и ежегодные сотнимиллиардные хищения средств клиентов (фактическое финансирование украинских террористов за их счёт), а мы, клиенты, граждане, с позиции виновного должны оправдываться, "челом бить", чтобы нам разрешили воспользоваться нашими же деньгами", - пишет эксперт.

Кабанов уверен, что под предлогом борьбы с мошенниками кто-то хочет получить власть над людьми через информационный и финансовый контроль.

По недавнему опросу Финансового университета, более 80% россиян имеют сбережения в наличных. Они согласны пожертвовать потенциальной доходностью ради надежности и конфиденциальности. Примерно столько же не хотят отказываться от наличных денег. Лишь 14% опрошенных готовы полностью перейти на безналичные расчеты, показал апрельский опрос SuperJob.