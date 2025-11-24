Рост наличных в обращении подскочил в пять раз

В России объем наличности в экономике показал рекордный рост летом 2025 года, увеличившись на 659 млрд руб.

Такой всплеск, по информации ЦБ, в пять раз превышает показатели прошлого года и уступает только кризисному 2022 году. Одной из вероятных причин регулятор называет сбои в работе мобильного интернета, из-за которых люди стали чаще держать деньги при себе.

Однако опрос крупных банков (Газпромбанк, ПСБ, "Дом.рф", "Абсолют") показывает, что массового снятия средств с карт в третьем квартале не было. Банкиры предполагают, что значительная сумма, снятая на отпускные траты, просто не была возвращена на счета.

Таким образом, рост оборота связан не с новыми изъятиями, а с интенсивным использованием уже находящейся в карманах населения наличности, сообщают "Известия".