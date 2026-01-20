Владелец пекарни "Машенька", который обращался на "прямую линию" к Путину, сообщил о скором закрытии бизнеса

Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов задававший во время прямой линии вопрос Владимиру Путину, признался, что уже в апреле-мае может закрыть бизнес.

В разговоре с "Газетой.Ru" он признался, что обращение к президенту России увеличило ажиотаж перед Новым годом, однако проблема с налогами по-прежнему существует.

"Есть надежда, что пекарни и общепит, в частности, могут включить в список, который попадает под льготный налог по упрощенной системе", — заявил Максимов.

Он добавил, что пока в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось, и его бизнес остается нерентабельным.

В декабре владелец люберецкой пекарни "Машенька" Денис Максимов в ходе "прямой линии" обратился к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о новой форме налогообложения.

Максимов, как и многие другие, столкнулся с переходом от удобной патентной системы налогообложения к уплате налога на доход и НДС, что требует дополнительных расходов и найма бухгалтера. Он предположил, что при таких условиях малый бизнес будет либо уходить в тень, либо закрываться.

Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин попробовал пирожки из люберецкой пекарни, владелец которой Денис Максимов задавал президенту вопрос в ходе "прямой линии".

Также известно, что треть представителей малого и среднего бизнеса в РФ допускают возможность прекращения деятельности в ближайшие шесть месяцев.