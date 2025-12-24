Треть предпринимателей в РФ готовы закрыть бизнес в ближайшие полгода

Треть представителей малого и среднего бизнеса в РФ допускают возможность прекращения деятельности в ближайшие шесть месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса ассоциации "Опора России", ПСБ, аналитического центра НАФИ и Magram Market Research.

Так, 20% респондентов готовы пойти на этот шаг в случае ухудшения экономической ситуации, еще 13% - даже при сохранении нынешних условий, если они не увидят улучшений. Большинство опрошенных - 67% - ответили, что не рассматривают такой сценарий.

Отметим, что с 2026 года представители малого бизнеса, применяющие УСН или ПСН, столкнутся с необходимостью платить НДС, если их доход превысит новые пониженные пороги: 20 млн руб. в будущем году и далее снижение до 10 млн к 2028 году. Льготы по страховым взносам для ИП в большинстве случаев отменяются: сниженная ставка 15% сохранится только для малых и средних предприятий в приоритетных отраслях.

На прошлой неделе владелец люберецкой пекарни "Машенька" Денис Максимов в ходе Прямой линии обратился к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о новой форме налогообложения, которая ждет индивидуальных предпринимателей со следующего года. Максимов, как и многие другие, столкнется с переходом от удобной патентной системы налогообложения к уплате налога на доход и НДС, что потребует дополнительных расходов и найма бухгалтера. Он предположил, что при таких условиях малый бизнес будет либо уходить в тень, либо закрываться.

Президент пообещал разобраться в ситуации, чтобы индивидуальный производственный бизнес не пострадал от изменений. При этом Путин отметил, что в России реализовано множество инструментов поддержки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, а повышение НДС является вынужденным шагом.