У нападающего "Автомобилиста" Да Косты родился сын

У нападающего екатеринбургского "Автомобилиста" Стефана Да Косты родился сын. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского хоккейного клуба.

Матерью мальчика стала спутница Стефана – баскетболистка УГМК и сборной России Ксения Левченко.

"Желаем молодым родителям счастья, любви, терпения и много счастливых семейных моментов!", - отметили в "Автомобилисте".

Также клуб опубликовал заявку на сегодняшний матч чемпионата КХЛ против новосибирской "Сибири". Стефан Да Коста в нем участия не примет.

Напомним, накануне Да Коста был признан лучшим нападающим минувшей игровой недели в КХЛ.