ХК "Автомобилист" одержал волевую победу над "Адмиралом"

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" одержал волевую победу над "Адмиралом" из Владивостока. Встреча состоялась накануне на "УГМК-Арене".

Счет открыли гости: отличился Игорь Гераськин. Однако очень скоро Брукс Мэйсек восстановил равенство. Под занавес первого периода "Адмирал" вновь вышел вперед: шайбу забросил Павел Шэн.

Во втором периоде благодаря точным броскам Стефана Да Косты и Рида Буше "Автомобилист" вернул преимущество. А в третьем периоде забитых шайб не было. Победа команды из Екатеринбурга – 3:2.

Напомним, что сразу четыре игрока "Автомобилиста" примут участие в Матче Звезд КХЛ, который пройдет в следующем году в уральской столице.