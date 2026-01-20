В Курске с экс-депутата облдумы Васильева взыскано 4 миллиарда

Суд решил взыскать с бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева крупную сумму.

Речь идёт о 4,1 млрд руб. Решение принял Ленинский суд Курска по делу о хищениях на фортификациях, сообщает РИА Новости.

В конце декабря 2025 г. Васильев получил по указанному делу пять с половиной лет лишения свободы. До этого Васильев запомнился своими видео из Мексики, где он отдыхал. В январе 2023 г. начался скандал, после чего он оставил должность заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию.