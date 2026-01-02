"Задержание в Польше археолога Бутягина за работу в Крыму - нетипичный для ЕС шаг"

Задержание в Польше петербургского археолога Александра Бутягина сочли "нетипичным для Евросоюза" поступком.

По словам управляющего партнёра юридической фирмы "Надмитов, Иванов и Партнеры" Александра Надмитова, согласно открытым данным, задержание Бутягина – "один из первых случаев", когда гражданин был задержан в третьей стране "не за универсальные преступления", а из-за украинских законов о Крыме. Дело тут не в самом факте посещения Крыма, а о "вменяемых действиях" – участии в археологических работах. Управляющий партнёр адвокатского бюро "Тайм Лекс" Артём Грицюк считает, что случившееся – спланированная политическая акция, она не основана на законе, пишет РБК.

Бутягин работает в Эрмитаже. На Украине его обвиняют в "разрушении культурного наследия Крыма" – учёный работал на раскопках в Керчи. Украинские власти оценили "ущерб" в $4,7 млн и грозят археологу тюремным сроком до 10 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "правовым произволом" и добавил, что Москва будет требовать право на защиту его интересов.