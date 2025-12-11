В Кремле посоветовали россиянам не ездить в Польшу, где задержали петербургского археолога

В Москве прокомментировали задержание в Польше российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "правовым произволом" и добавил, что Москва будет требовать право на защиту его интересов.

Бутягин работает в Эрмитаже. На Украине его обвиняют в "разрушении культурного наследия Крыма" – ученый работал на раскопках в Керчи. Украинские власти оценили "ущерб" в $4,7 млн и грозят археологу тюремным сроком до 10 лет.

"Мы принимаем во внимание оголтелость, которая еще царит в отношении нашей страны в Варшаве. Это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям", - заявил Песков журналистам.

Ситуацию прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что Бутягин был приглашен читать лекции в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде, его задержали по прибытии в Варшаву.

"Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в "уничтожении культурного наследия" на территории Российской Федерации и отдают себе отчёт в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий", - сказала Захарова.

Она добавила, что сотрудники российского посольства в Варшаве посетили задержанного Бутягина и находятся в контакте с его адвокатом, который обжалует решение суда об аресте.