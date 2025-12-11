СМИ: Российского археолога задержали в Польше по запросу Киева

Польские спецслужбы по запросу Украины задержали сотрудника Эрмитажа, российского археолога Александра Б. Киев обвиняет мужчину "в проведении незаконных археологических поисков в Крыму", сообщила радиостанция RMF FM.

Польский суд арестовал ученого на 40 дней. Киевские власти намерены требовать его экстрадиции. На Украине его считают причастным к "уничтожению объектов крымского культурного наследия" и нанесению ущерба на сумму 200 миллионов гривен (около 4,7 миллиона долларов).

ТАСС сообщает, что речь может идти о руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Александре Бутягине.