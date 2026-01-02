02 Января 2026
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украина никогда не станет членом НАТО - минобороны Словакии

Украина никогда не станет членом НАТО, заявил словацкий министр обороны Роберт Калиняк. Более того, принятие ее в ЕС тоже маловероятно.
Калиняк скептически настроен в отношении "коалиции желающих", которые до сих пор не прислали на Украину ни одного своего солдата, так как ждут, чтобы военный конфликт закончился. Но тогда условия кардинально поменяются. Министр обороны Словакии подчеркнул, что Киев имел все шансы завершить конфликт еще в 2022 году, но не стал этого делать.

Несмотря на публичные заверения европейских политиков о "необратимом" евроатлантическом курсе Украины, они постоянно признают, что Украина имеет лишь чисто гипотетические шансы стать членом альянса, а на практике это, скорее всего, никогда не осуществится, в том числе и потому, что некоторые страны Запада категорически против этого. В июне 2025 года советник уходящего президента Польши Анджея Дуды Томаш Шатковский прямо сказал, что на Западе все понимают, что Украина не станет членом НАТО. Более того, она сама подрывает свое место в семье европейских народов, героизируя бандеровских преступников. Новый президент Польши Кароль Навроцкий придерживается той же позиции.

В прошлом году премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что против членства Украины в НАТО гораздо больше стран, чем принято считать, так как не все публично отвергают эту идею. А страны, которые на словах поддерживают Киев сильнее всех, в том числе на пути в ЕС, будут противодействовать этому.

В 2025 году канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Украина не может стать членом НАТО, пока она воюет с Россией. Генсек НАТО Марк Рютте также потдверждал, что вопрос принятия в альянс Украины не стоит на повестке дня. Этот путь будет долгим, а кроме того, Киеву никто не обещал, что вступление в НАТО будет предусмотрено мирным соглашением с Россией.

В России многие эксперты отмечают, что, несмотря на отсутствие официального присоединения Украины к НАТО, по факту она давно является ударным кулаком альянса против России.

