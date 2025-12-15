Зеленский согласился отказаться от членства Украины в НАТО - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления его страны в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы, передает Reuters. Предложение было высказано в ходе переговоров в Берлине между украинской и американской делегациями, США на этой встрече представляют специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Сообщается, что переговоры продолжатся в понедельник, 15 декабря. Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что президент прокомментирует ход переговоров в понедельник после их завершения.

Ранее Уиткофф сообщил, что в ходе переговоров "был достигнут значительный прогресс". Литвин рассказал журналистам, что переговоры в воскресенье продолжались более пяти часов. Обсуждается очередная версия плана Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта – теперь в нем 20 пунктов. Также обсуждаются экономические вопросы и двустороннее сотрудничество Украины и США.

На переговорах также присутствует канцлер Германии Фридрих Мерц, но, по данным СМИ, он не участвует напрямую в процессе обсуждения. При этом в понедельник, как ожидается, к обсуждению плана Трампа в Берлине присоединятся некоторые другие европейские лидеры.

Зеленский ранее заявил журналистам, что "хоть Украина с самого начала стремилась вступить в НАТО, считая это реальными гарантиями безопасности, некоторые партнеры из США и Европы не поддержали это стремление". Теперь Зеленский хочет получить гарантии безопасности, аналогичные тем, что подразумевает членство в НАТО, но без вступления в организацию. Гарантами должны выступить США, ЕС, Канада и Япония.