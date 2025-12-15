Песков назвал документ о невступлении Украины в НАТО краеугольным камнем

Документ о невступлении Украины в НАТО является краеугольным камнем переговоров по украинскому регулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, этот вопрос один из краеугольных, и он подлежит особому обсуждению на фоне остальных", - цитирует его ТАСС. "В этом как раз и заключается переговорный процесс, который, я еще раз хотел бы отметить, мы не хотим вести в мегафонном формате", - добавил Песков.

Bild со ссылкой на неназванные источники сообщил, что на переговорах в Берлине украинская и американская стороны обсуждают так называемый план Трампа, в который входят пункты об отказе Украины от курса на вступление в НАТО и проведении президентских выборов в течение ста дней.