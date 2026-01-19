Сдвинуты сроки строительства нового здания жд-вокзала Сургута

В Сургуте изменились сроки строительства нового здания железнодорожного вокзала.

Новый срок сдачи комплекса – декабрь 2027 г. По крайней мере, такая дата сейчас указана на новом паспорте объекта, который размещен на заборе, ограждающем большую стройку, пишет СургутинформТВ.

Новый железнодорожный вокзал Сургута планировали построить к 2025 г. Предполагалось, что новое помещение будет вдвое больше прежнего: обновят все инженерные коммуникации, выполнят благоустройство территории, построят крытый переход к путям.

На вокзале должны появиться комфортабельные залы ожидания, ресторан, комнаты отдыха. Реконструкция железнодорожного вокзала идёт в рамках соглашения между Фондом развития Югры и РЖД. Стоимость оценивалась почти в 2,5 млрд руб. Сейчас пассажиры ожидают поездов во временном павильоне, который находится неподалеку от старого здания вокзала.