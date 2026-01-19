19 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Свердловская полиция исполнила мечту 5-летней девочки из Екатеринбурга

Свердловская полиция в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнила новогоднюю мечту 5-летней жительницы Екатеринбурга Таисии и ее семьи. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, малышке подарили большой детский электромобиль. Заявку на участие в мероприятии подали родители Таисии. Мама девочки Наталья поведала, что о проекте семья узнала случайно, поэтому исполнение желания стало для них полной неожиданностью.

Таисия с раннего возраста мужественно борется с серьезным заболеванием и имеет ограничения в передвижении. Несмотря на частые и длительные госпитализации, девочка сохраняет оптимизм и веру в чудо. Торжественное вручение подарка состоялось у новогодней елки в одном из торговых центров Екатеринбурга.

Полиция исполнила мечту 5-летней девочки из Екатеринбурга(2026)|Фото: В.Н. Горелых

Памятный подарок по поручению главы свердловского гарнизона полиции генерал-лейтенанта Александра Мешкова вручили начальник управления по работе с личным составом Сергей Волощук и инспекторы специализированного батальона Госавтоинспекции.

В семье воспитывается и старшая дочь Милена – ей стражи правопорядка вручили традиционный новогодний набор сладостей. Сама же Таисия под присмотром папы сразу опробовала новый транспорт. Подарок явно пришелся ей по душе и простаивать точно не будет.

Полиция исполнила мечту 5-летней девочки из Екатеринбурга(2026)|Фото: В.Н. Горелых

"Первым пассажиром детского внедорожника стала старшая сестра, а маленькая Таисия, смущаясь, поблагодарила представителей МВД за исполнение своей мечты. Кроме того, девочке предоставили возможность посидеть в настоящем патрульном автомобиле, что вызвало у нее еще больше положительных эмоций. В итоге Таисия получила не только долгожданный подарок, но и, что главное, веру в новогоднее чудо. Свердловская полиция продолжит воплощать в жизнь мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - резюмировал полковник Горелых.

Акция "Елка желаний" направлена на исполнение новогодних желаний не только детей, но и пожилых граждан, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель проекта – подарить радость, поддержку и ощущение настоящего праздничного волшебства.

