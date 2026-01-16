Саудовская Аравия отменяет визы для россиян

Вскоре россияне смогут посещать Саудовскую Аравию без визы.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил РИА Новости, что подписанное ранее соглашение вступит в силу уже к концу февраля – началу марта 2026 г. Именно тогда и заработает безвизовый режим.

Ранее вступил в силу пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. Он будет действовать до 14 сентября 2026 г.