Между Россией и Иорданией заработает безвизовый режим

Россия и Иордания отменяют визовые требования с 13 декабря, сообщили в МИД РФ.

Соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран было подписано в Москве 20 августа.

Без виз в Иордании можно будет находиться до 30 дней при условии, что въезжающий не намерен работать и зарабатывать деньги, учиться или постоянно проживать. В сумме находиться без визы в стране нельзя будет более 90 дней за один год. Аналогичные права при посещении РФ предоставляются и гражданам Иордании.

Ранее пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Он будет действовать до 14 сентября 2026 года. Россия работает над ответной мерой по безвизовому режиму для китайских туристов.