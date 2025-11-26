Baza: Китай ужесточил проверки на границе для российских туристов

Китай усилил досмотр на границе для российских туристов, сообщает Baza. По информации Telegram-канала, причиной стал большой наплыв отдыхающих после недавнего введения безвизового режима.

Из-за нововведений прохождение контроля может занять до двух с половиной часов. Особенно напряженная обстановка фиксируется на популярных туристических направлениях — в городах Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ и на острове Хайнань.

Также утверждается, что таможенники Поднебесной стали изымать у россиян некоторые купленные вещи и лекарства.

Напомним, пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Он будет действовать до 14 сентября 2026 года. Россия работает над ответной мерой по безвизовому режиму для китайских туристов.