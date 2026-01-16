"Ельцин-центр" убрал из медиапрограмм упоминания иностранных агентов

"Ельцин-центр решил убрать из части своих медиапрограмм упоминание иностранных агентов. Причиной стали поправки об иноагентах в законодательстве РФ, которые вступили в силу в прошлом году.

Как передает РБК со ссылкой на замдиректора ЕЦ Людмилу Телень, корректировки произошли еще в сентябре прошлого года и коснулись экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, музыканта Андрея Макаревича*, журналиста Дмитрия Муратова* и других иноагентов из списка Минюста.

Еще с января 2023 года руководитель КПРФ Владимир Исаков предлагал упразднить "Ельцин-центр". В прошлом году депутат фракции "Справедливая Россия — За правду" Анатолий Вассерман предложил создание альтернативного ЕЦ центра, но уже с "объективной историей", назвав сам "Ельцин-центр" "гнездом тоталитарной секты". Затем последовали штрафы руководства центра по статье ч.1 ст. 20.3.3. КоАП РФ, а именно "Дискредитация ВС РФ, на которые попали киновед и лектор киноклуба ЕЦ Вячеслав Шмыров и сама Людмила Телень.

* признаны иностранными агентами