Главу киноклуба "Ельцин-центра" оштрафовали за дискредитацию армии

Киновед и лектор киноклуба "Ельцин-центра" Вячеслав Шмыров оштрафован за дискредитацию армии (ч.1 ст. 20.3.3. КоАП РФ). Об этом Накануне.RU рассказал адвокат Георгий Краснов. Причиной послужил пост Шмырова в социальных сетях от 25 февраля 2022 года, в котором содержалось антивоенное высказывание.

Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Шмырова виновным, назначив штраф в размере 45 тыс. рублей.

Адвокат заявил, что постановление суда будет обжаловано. Сам глава киноклуба своей вины также не признает.

Ранее суд в Екатеринбурге назначил заместителю исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмиле Телень штраф в 45 тысяч рублей по административной статье о дискредитации ВС РФ.