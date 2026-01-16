Функционал ООПТ в стране может быть утрачен, предупредил Росприроднадзор

В Общественной палате прошли "нулевые чтения" законопроекта о возможности изменения границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) для "объектов федерального значения". Новацию раскритиковали в Росприроднадзоре – там сочли, что она обессмыслит статус ООПТ.

Представитель Росприроднадзора Амирхан Амирханов во время выступления в Общественной палате заявил, что если менять режимы и территории, когда вздумается, смысл в системе ООПТ теряется. Поправки "меняют концепцию" охраны природных территорий: изъятие земель из ООПТ должно быть исключением и сопровождаться "жестким надзором и контролем", полагает он.

Зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов не понял, относится ли к важным для РФ социально-экономическим проектам, например, добыча полезных ископаемых.

"Это про безопасность страны или про проекты частных лиц, которые будут появляться в ООПТ массово?" — спрашивал депутат.

В Минприроды же охарактеризовали законопроект как "революционный" и пообещали, что что стройки будут вестись лишь в исключительных случаях, с разрешения президента и правительства, пишет "Ъ".

Отметим, что принятый в 1995 году закон об особо охраняемых природных территориях сейчас надежно охраняет ООПТ: создавать новые зоны можно, изменять границы уже существующих – нельзя. Действует запрет на изменение назначения земель, площадь заповедников можно корректировать только в сторону увеличения.

Эксперты-юристы обращают внимание на то, что термин "объекты федерального значения" может трактоваться чрезвычайно широко. При желании под него можно подогнать и заготовку древесины, и любую другую деятельность, если она признана властями важной с социально-экономической точки зрения.